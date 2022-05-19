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В восточных регионах Украина терпит «ужасное поражение» и скрыть его за бесконечной пропагандой и фейками у нее не получится. Об этом заявил американский военный эксперт Скотт Риттер.

Он напомнил недавнее видео с военнослужащими ВСУ с пограничным столбом на рубежах России и отметил, что абсолютно не имеет значения, когда и как оно было снято. Так же, как не имеет значения и само пребывание украинских боевиков на границе с РФ. Киев все равно потерпит поражение, какие бы фейки он не тиражировал в будущем.

Еще одним фейком Риттер назвал видео с применением ВС РФ якобы фосфорных боезарядов на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. По словам эксперта, на записи хорошо видно, что это магниевые боеприпасы, использование которых не запрещено международными конвенциями.

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