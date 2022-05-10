Остров Змеиный имеет весьма выгодное местоположение и именно поэтому Киев так хочет восстановить контроль над ним, рассказал политолог Александр Михайлов. Он пояснил, что кто владеет этим географическим объектом, получает возможность контролировать перемещение судов в северо-западную часть Черного моря и дельту реки Дунай.

Эта самая река представляет собой ворота в Европу, поэтому база ВС РФ на острове Змеиный позволит отслеживать движение кораблей во всем районе. Благодаря этому появляется возможность оказывать давление как на Украину, которая потеряла контроль над островом в самом начале спецоперации, так и на Румынию с Молдавией.

Это подтверждается попытками Бухареста несколько лет назад отсудить у Киева права на остров Змеиный, однако тогда у него ничего не получилось. Россия же сейчас контролирует этот объект и может диктовать условия недружественным государствам.