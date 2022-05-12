Американский президент Джо Байден часто позволяет себе нелепые и абсурдные оговорки. Очередное высказывает лидера США прокомментировал ведущий Fox News Такер Карлсон. Подробности передает РИА Новости.

Джо Байден допустил оплошность в ходе своего выступления, которое было посвящено введению мер по борьбе с инфляцией. В своей речи американский президент заявил, что инфляция является сильной стороной США. А возникла она благодаря Белому дому.

Журналист пошутил по этому поводу: “Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса”.

По словам ведущего, сначала он думал, что ослышался. Но потом перепроверил речь президента в стенограмме, которая была опубликована на официальном сайте Белого дома. Но и там он увидел ту же самую цитату.

В этой же речь Байден отметил, что все-таки инфляция – это плохо. А виноват в ее развитии Путин, который развязал спецоперацию на Украине. Ведущий добавил: “То есть американцы не могут позволить купить мяса или солярки, но Байден все равно отправит еще сорок миллиардов долларов украинскому правительству. Ведь печатание денег инфляцию не вызывает. Они серьезно?”.