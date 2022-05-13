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В одном из эфиров американского телевизионного канала CNN появились кадры со спутниковых снимков острова Змеиный. Это очень иронично прокомментировал российский блогер Сергей Колясников. Подробности передает “Царьград“.

В своем Telegram-канале он назвал это “местом несостоявшейся перемоги Зеленского”. На кадрах можно увидеть беспилотные аппараты, самолеты. Ведущие телеканала сообщили, что остров Змеиный стал самой горячей точкой этого столкновения. На снимках видны развалины строение. Многие отметили, что Киев заплатил слишком высокую цену за подобный поступок своего президента.

Украина неоднократно пыталась отбить остров Змеиный. Зеленский планировал одержать победу на острове к 9 мая и торжественно об этом сообщить вместе с британским премьер-министром. Но все попытки оказались неудачными. Подтверждением этому служит полностью уничтоженная инфраструктура острова.

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