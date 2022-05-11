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Из Конгресса США необходимо срочно выбросить разжигателей войны уверена бывший американский парламентарий Тулси Габбард. Она заявила, что президент Джо Байден четко очертил цель политики Соединенных Штатов по отношению к России – он хочет полностью ее уничтожить. Однако это невозможно, так как в определенный момент РФ задействует ядерное оружие, что приведет к катастрофе.

Габбард призвала остановить это безумие и прекратить агрессивные действия против России. По ее словам, уничтожение РФ не представляется возможным, так как это ядерная держава.

Ни Байден, ни разжигатели войны в Конгрессе не информируют американцев о том, что если Россию загнать в угол, она нанесет ответный удар. Причем использует для этого ядерное вооружение, которое уничтожит половину планеты.

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