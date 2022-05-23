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Известный американский нацист Кент Маклеллан, который мог принимать участие в боях на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил о получении гражданства Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Нацист написал в закрытом чате, где общаются только западные и украинские экстремисты: «Я на Украине. Я только что получил гражданство».

Кент Маклеллан является сторонников ультраправых взглядов. Свой первый срок он получил в 18 лет за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 году он отбывал срок за избиение мигрантов и вандализм.

В 2014 году Маклеллан находился в Киеве во время украинского Майдана, в это время он стал членом «Добровольческого украинского корпуса “Правого сектора”» (террористическая организация, запрещенная в России). Нацист занимался вербовкой наемников в США и других странах.

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