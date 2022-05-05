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Во время боя у населенного пункта Орехов американские наемники ВСУ попытался атаковать российский танк с использованием противотанкового комплекса Javelin. Однако они сами попали под артиллерийский огонь, в результате чего один из боевиков остался без ноги, а другой оказался в госпитале с осколочными ранениями.

После боя американцы рассказали, что время «Джавелинов», которые неплохо показали себя в первые дни спецоперации ВС РФ, безвозвратно ушло. В настоящий момент на поле боя безраздельно властвуют артиллерийские установки, которые накрывают украинские подразделения практически непрерывным огнем.

По словам наемников, чтобы это понять, необходимо находиться в самой гуще событий.

«Там очень много артиллерии, ты слышишь, как снаряды летят в твою сторону, как они взрываются вокруг тебя», – подчеркнул один из раненых бойцов.

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