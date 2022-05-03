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В эфире программы The Tonight Show американский комик Джимми Фэллон высмеял фотографию президента Украины Зеленского с Нэнси Пелоси и рассмешил аудиторию. Он обратил внимание на одеяние украинского лидера, а также на позу, в которой он стоял рядом с американской гостьей.

«Выглядят как мама и ее новый тренер», – с улыбкой сказал Фэллон.

Он также напомнил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси посетила Киев в минувшие выходные, где и встретилась с президентом Украины.

По результатам этой встречи Пелоси сообщила, что Соединенные Штаты в очередной раз послали Киеву сигнал, подтверждающий, что они намерены оставаться на стороне Украины.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден сообщил о выделении дополнительного финансирования оборонной сферы Украины, а также гуманитарной поддержки. Суммарно Киев получит еще 33 миллиарда долларов.

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