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Американский беспилотный разведывательный аппарат RQ-4A Global Hawk был вынужден сойти с курса в ходе выполнения разведки над Чёрным морем. Эксперты издания Avia.pro предположили, что беспилотник был чем-то напуган.

Произошло это несколько дней назад. Американский стратегический бомбардировщик проводил разведывательные маневры с целью наблюдения за группой боевых кораблей, которые находятся в Чёрном море.

Но в ходе проведения разведки операторы беспилотника что-то сильно испугались. Это привело к тому, что дрон сильно отклонился от ранее утвержденного курса. В результате беспилотник ушел в сторону турецкого воздушного пространства.

Через некоторое время беспилотник повернул в сторону востока, затем вернулся к своему первоначальному маршруту. Эксперты отметили, что речь может идти о воздействие на беспилотник средств противовоздушной обороны, которые установлены на военных кораблях.

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