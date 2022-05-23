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Бывший сотрудник разведслужбы морской пехоты США Скотт Риттер проанализировал ход спецоперации на Украине и пришел к выводу, что у российского руководства отсутствует план по решению самой важной задачи спецоперации.

Аналитик подчеркнул, что никогда не сомневался в возможности российской армии. Он отметил: “Даже пока я сейчас говорю, Россия побеждает на Украине”.

По мнению Риттера, сейчас Киев уже просто выигрывает время, жертвуя своими людьми. Пока на фронтах гибнут новобранцы, западные инструкторы продолжают обучать новый кадровый состав, поставляют оружие Украине.

Риттер подчеркнул: “Сейчас Россия дает пинка ВСУ на передовой, однако нужно выиграть и в политическом плане”. Этого недостаточно, так как Украина не стала менее нацистской. Владимир Зеленский уже объявил все партии все закона, кроме националистической. Именно поэтому Москве нужен политический план, чтобы выполнить все поставленные задачи спецоперации.

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