В научном издании Nature опубликовали материал с результатами исследования, которое провели ученые США. Они смогли оживить светочувствительные клетки в сетчатке человеческого глаза, которые были получены от умерших доноров. А также наладили взаимосвязь между этими клетками.

В головной мозг информация поступает от органов чувств при помощи миллиардов нервных клеток. В зрительном анализаторе за эту работу являются ответственными фоторецепторы, которые способны воспринимать свет. В человеческом глазу эти клетки находятся в желтом пятне сетчатки, именно с его помощью работает основное зрение, а человек имеет возможность видеть цветные и четкие предметы вокруг.

Ученые американского университета разработали способ, с помощью которого фоторецепторы в глазах, полученные от умерших доноров, оживляются и взаимодействуют между собой. Время смерти донора при этом варьируется до 5 часов.

Оживленные клетки имеют реакцию на яркий свет, вспышки света и цвета предметов.

Новая методика в дальнейшем пригодится при изучении заболеваний, которые провоцируют развитие у человека слепоты.