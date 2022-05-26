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Группа американских и испанских ученые провели исследование, которое доказало, что у динозавров был очень высокий метаболизм. Он намного превышал показатели современных млекопитающих.

Ученые предположили, что температура тела динозавров составляла 42°C. Это свидетельствует о том, что большинство динозавров были теплокровными. Ведущая автор статьи Ясмина Виманн из Калифорнийского технологического института прокомментировала полученные результаты: «Изучая метаболизм динозавров, мы получили доказательства того, что большинство из них было теплокровными и имело весьма высокую температуру тела, сравнимую с температурой современных птиц».

Открытие полностью меняет представление о этих видах динозавров. Раньше их представляли неповоротными чешуйчатыми холоднокровными ящерами. Но на самом деле они могли быть быстро бегающими пернатыми и теплокровными существами.

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