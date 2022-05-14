По направлению к Балтике движутся американские десантные корабли USS Gunston Hall и USS Kearsarge, которые до этого длительное время находились в акватории Норвежского моря. Не исключено, что на них возложена миссия доставки оружия для Украины в Польшу, предполагают эксперты портала Avia.Pro.

Еще одна возможная причина – подготовка к развертыванию боевых систем НАТО на территории Швеции и Финляндии, на днях объявивших о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс. Не исключено, что натовские базы появятся в этих странах в ближайшее время.

Официальной информации о целях кораблей от Соединенных Штатов пока не поступало. Однако подобная активность сама по себе вызывает обеспокоенность. Впрочем, в настоящий момент ситуация находится под полным контролем.