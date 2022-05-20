Демократы США придумали главную изюминку своей предвыборной гонки. Они решили использовать права трансгендеров. Недавно в Конгрессе США выступала активистка Эйми Аррамбайд, которая в своей речи призывала к абортам «для беременных мужчин».

Все началось после того, как Белый дом внес предложения запретить употребление слов “мама” или “беременная женщина”. В речи предложено использовать только фразу «рожающая личность».

В то время, когда простые американцы испытывают сложности из-за роста цен на бензин и продукты, не могут оплачивать свое съемное жилье, превращаясь в бомжей, члены Конгресса США и американские активисты спорят о том, могут ли беременеть и делать аборты мужчины. Более важных вопросов они не находят.

Эксперт отмечают, что политика Белого дома сейчас ясна. Избирателей начали пугать отменой абортов, чтобы низвергнуть демократов.