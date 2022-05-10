Голливудские кинокартины в скором времени всё же могут вернуться в российские кинотеатры. Компания Warner Bros. опубликовала даты показов новых фильмов. Их приводит российский офис Universal, пишет “Бюллетень кинопрокатчика”.

Ближайшим релизом указывается мультфильм “DC Лига Суперпитомцы”, он запланирован на 28 июля. Кинокомиксы “Чёрный Адам” и “Шазам! 2” планируют показать в октябре и декабре соответственно. В сообщении “Бюллетеня” приводятся также даты релизов на 2023 год.

Означает ли это, что Warner Bros. готова вернуться в Россию уже летом этого года, пока неизвестно. Ранее представители голливудской студии заявляли, что надеются на это, но условий при которых было бы возможно возвращение, не назвали.

Крупные голливудские студии прекратили сотрудничество с российскими кинопрокатчиками в конце февраля – начале марта на фоне специальной военной операции на Украине. В частности, в России были отменены премьеры некоторых фильмов, а сама кинопродукция крупных студий США с тех пор перестала поступать в российские кинотеатры.