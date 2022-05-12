Пассажир американского самолета смог в одиночку посадить воздушное судно после того, как пилот потерял сознание. Уникально то, что американец вообще не имеет опыта управления летательными аппаратами. Подробности сообщает CNN.

Инцидент произошел на борту самолета Cessna, которые летел из Багам во Флориду. Не долетев 112 км до места назначения, пилот почувствовал себя плохо. Он потерял сознание. Пассажир судна не растерялся. Он сразу сообщил о происшедшем авиадиспетчеру, который начал давать инструкции по посадке самолета.

В результате самолет успешно приземлился в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. Пилота доставили в больницу. Сейчас инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации США. Представители управления подтвердили, что у командира были проблемы со здоровьем, но что конкретно с ним произошло, не уточняется.