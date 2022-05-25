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США видят только три варианта, как можно изъять замороженные российские валютные активы. Об этом сообщают эксперты издания “Взгляд.ру“.

Америка постоянно направляет на Украину большие суммы в связи с растущими потерями украинской армии. Но не все конгрессмены были в восторге от этого. Многие республиканцы стали выступать против траты бюджетных средств на оказание военной помощи Украине. Поэтому Белому дому пришлось задуматься о новых источниках финансов.

Появилась идея направить в качестве помощи российские замороженные средства. Это предложение очень одобрили в Офисе президента Владимира Зеленского. Но оказалось, что сделать это законным способом невозможно.

Есть только три способа, которые могут использовать США для изъятия резервов. Первый заключается в том, что России нападет на США. Второй сценарий заключается в признании Путина нелегитимным президентов. Третий путь – достижение договоренностей с Россией.
При этом никаких законных путей для конфискации российских финансов у Америки нет.

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