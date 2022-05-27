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Вашингтон сейчас раздумывает над предоставлением Киеву реактивных систем залпового огня, но он должен помнить, что это будет вмешательство в конфликт. Если ВСУ используют это вооружение для ударов по российским городам, то РФ вполне может атаковать США ядерными ракетами, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что сейчас в Румынии находится 19 американских РСЗО, которые могут быть в кратчайшие сроки доставлены на Украину. Вашингтону такой ход нужен, чтобы ВСУ нанесли самый мощный удар, на который способны. И помогли Западу достичь тех целей, которые он ставил перед собой после начала спецоперации.

Однако у России есть чем ответить на удары ВСУ. Кроме того, предоставление реактивных систем залпового огня большой дальности сделает Соединенные Штаты участником конфликта и станет объявлением войны РФ со всеми вытекающими последствиями.

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