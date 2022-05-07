Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народный артист России Александр Розенбаум назвал современный шоу-бизнес цирком. На YouTube-канале «Эмпатия Манучи» было опубликовано интервью с певцом.

Розенбаум прокомментировал: «Это же цирк, просто цирк вообще. Как сказал мой друг Вахтанг Кикабидзе: “У нас в стране звезд нету, одни звездуны и звездуньи!”.

При этом Розенбаум подчеркнул, что сам никогда не считал себя выше своей аудитории. Он очень критично относится к тому, что сейчас происходит на эстраде. Композитор заявил: «У нас сейчас на паре конкурсов че-то там спел, где-то чего-то сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении. Где-нибудь ляпнет какую-нибудь херню — “гениально!”».

По мнению певца, сейчас людям нужен честный разговор, а не развлекалово. На эстраде очень много лжи и недоговоренности, а со слушателями нужно все проговаривать, говорить, что у тебя на душе.

Вам может понравиться

“Ростех” создаст миниатюрные беспилотники, которые смогут уместиться в кармане

Специальная операция России на Украине натолкнула представителей “Ростеха” на идею о создании миниатюрных беспилотников. Официальный представитель государственной корпорации “Ростех” рассказал о том, что устройства будут легко помещаться в карманах военнослужащих.

Экс-депутат ВРУ Кива: Зеленскому больше не нужны центр, восток и юг Украины

Президента Украины Владимира Зеленского совершенно не интересует сохранение важной инфраструктуры страны и прекращение боевых действий. Напротив, он пытается добиться максимального числа жертв и разрушений, уверен бывший украинский депутат Илья Кива.

Киев бросил в бой единственную экспериментальную САУ “Богдана”

Киев бросил в бой свой последний козырь – экспериментальную самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Парадокс заключается в том, что она еще даже не принята на вооружение и существует в единственном экземпляре,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 7 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 мая – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Королев: погода, 7 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 мая – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 8 °C |