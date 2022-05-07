Народный артист России Александр Розенбаум назвал современный шоу-бизнес цирком. На YouTube-канале «Эмпатия Манучи» было опубликовано интервью с певцом.

Розенбаум прокомментировал: «Это же цирк, просто цирк вообще. Как сказал мой друг Вахтанг Кикабидзе: “У нас в стране звезд нету, одни звездуны и звездуньи!”.

При этом Розенбаум подчеркнул, что сам никогда не считал себя выше своей аудитории. Он очень критично относится к тому, что сейчас происходит на эстраде. Композитор заявил: «У нас сейчас на паре конкурсов че-то там спел, где-то чего-то сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении. Где-нибудь ляпнет какую-нибудь херню — “гениально!”».

По мнению певца, сейчас людям нужен честный разговор, а не развлекалово. На эстраде очень много лжи и недоговоренности, а со слушателями нужно все проговаривать, говорить, что у тебя на душе.