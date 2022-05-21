Союзные силы РФ и республик Донбасса действуют грамотно, эффективно и методично, что позволяет им успешно уничтожать подразделения ВСУ, рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин.

Он пояснил, что тактическое окружение, которое сейчас наблюдается в треугольнике Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, позволяет практически полностью оставить боевиков националистических сил ВСУ без снабжения. Кольцо вокруг них сжимается и котел, который планировался с самого начала, вот-вот закипит.

Эксперт пояснил, что все автомобильные магистрали полностью перекрыты российскими войсками. Кроме того, ВС РФ владеют превосходством в воздухе, что позволяет отрезать боевиков на Донбассе от снабжения. Однако пока некоторые подразделения ВСУ все же ухитряются добираться до восточного региона и вступать в боевые действия.