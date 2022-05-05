Стриминговый сервис Netflix обвиняют в сокрытии данных перед акционерами о реальном положении дел. Оправдываться платформе придётся в суде. Коллективный иск акционеров компании уже туда направлен, сообщает портал Axios.

В исковом заявлении утверждается, что Netflix вместо реальных данных о количестве подписчиков предоставила ложные сведения. В частности, платформа не учла, что многие аккаунты использует несколько человек для совместного просмотра сериалов и фильмов. Кроме того, компания не указала, что конкуренция со стороны других стриминговых сервисов усиливается, из-за чего удержать пользователей на Netflix становится всё сложнее.

По мнению истцов, сокрытие такой информации привело к убыткам для владельцев акций. Насколько такие претензии обоснованы, будет решать суд. Сам Netflix пока от комментариев уклоняется.

Между тем в компании ранее не отрицали, что дела у платформы не идут гладко. Ранее в отчёте Netflix утверждалось, что за первые три месяца 2022 года число платящих подписчиков сократилось на 200 тысяч человек. Это самое большое падение за 11 лет, которое привело к снижению стоимости акций Netflix почти на 28%.