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Компания Alibaba Group утром 3 мая резко потеряла в цене. Акции владельца интернет-магазина AliExpress в одночасье просели более чем на 6%. Это произошло после того, как по Центральному телевидению Китая сообщили об аресте в городе Ханчжоу некоего “господина Ма”. Мужчину обвиняют в попытках подрыва государственной власти.

Как именно зовут мужчину, в сообщении не раскрывалось. Однако быстро появились слухи, что речь идёт о Джеке Ма, основателе Alibaba Group, поскольку штаб-квартира интернет-гиганта находится также в Ханчжоу.

Позже сообщение о задержанном вышло с подробностями. В них рассказали, что подозреваемый Ма родился в 1985 году, в Интернете он угрожал тем, что устроит переворот в стране с помощью “заокеанских сил”. Таким образом, стало ясно, что об аресте основателя крупной китайской компании речи не идёт.

За день акции Alibaba Group практически отыграли краткосрочное падение.

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