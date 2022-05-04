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Голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо посоветовали не “нести чушь и закрыть рот”. Такую рекомендацию звезде дал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Проблема заключается в том, что Ди Капри часто позволяет себе негативные высказывания в адрес правительства страны. Ранее он опубликовал в социальных сетях пост с призывом к молодежи идти на выборы, так как от этого зависит “здоровье планеты”. При этом он опубликовал фотографии пожаров в Амазонке.

Жаир Болсонару ответил на это, что актеру стоит прекратить муссировать проблемы Амазонии. Он отметил, что без бразильского агробизнеса в мире наступит голод. А фотографии, представленные актором, были сделаны 20 лет назад. К сегодняшней ситуации они никакого отношения не имеют. При этом глава государства отметил, что Бразилия может стать примером для всего мира. Производителям сельскохозяйственной продукции страны удалось сохранить до 80% земель в первозданном виде.

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