Экс-главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что в 1939 году в ходе так называемой Зимней войны в Финляндии погибли 200 тысяч русских. По его словам, бойцы современной российской армии вполне смогут присоединиться к ним, если попытаются повторить нападение на Страну тысячи озер из-за ее вступления в НАТО.

«Приглашаю россиян присоединиться в 200 тысячам своих соотечественников, который остались в финской земле после последней попытки 1939-го года завоевать Финляндию», – заявил американский адмирал.

Так он прокомментировал высказывания российских политиков об ошибочном решении Хельсинки вступить в ряды Североатлантического альянса. Напомним, что ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вхождение Финляндии в НАТО развяжет руки России.