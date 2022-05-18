читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что в 1939 году в ходе так называемой Зимней войны в Финляндии погибли 200 тысяч русских. По его словам, бойцы современной российской армии вполне смогут присоединиться к ним, если попытаются повторить нападение на Страну тысячи озер из-за ее вступления в НАТО.

«Приглашаю россиян присоединиться в 200 тысячам своих соотечественников, который остались в финской земле после последней попытки 1939-го года завоевать Финляндию», – заявил американский адмирал.

Так он прокомментировал высказывания российских политиков об ошибочном решении Хельсинки вступить в ряды Североатлантического альянса. Напомним, что ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вхождение Финляндии в НАТО развяжет руки России.

Вам может понравиться

Курский губернатор Старовойт рассказал о планах ВСУ захватить приграничные регионы России

Киев готовил наступление с целью захвата неподконтрольных ему территорий ДНР и ЛНР, а также собирался напасть на приграничные регионы России, заявил губернатор Курска Роман Старовойт. Он пояснил, что соответствующие пособия

Ударные вертолеты ВКС РФ перемалывают позиции боевиков ВСУ у Северодонецка

В окрестностях Северодонецка войска РФ перемалывают армию противника вместе с его боевой техникой. Эффективность их действий заметно выросла после подключения ударных вертолетов, рассказал портал «Русская весна». Авторы сайта опубликовали видеозапись,

Канадские индейцы потребовали извинений от Елизаветы II за гибель детей в резидентских школах

Представители коренных народов Канады намерены передать британской королевской семье требование извиниться за создание в стране так называемых резидентских школ. В своё время в них погибло несколько тысяч детей индейцев от
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 18 мая – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 мая – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 18 мая – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 18 мая – ясно, до 13 °C | Армавир: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C |