Заявления Пентагона о непричастности к передаче Киеву разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва» вполне в духе «империи лжи», которой являются Соединенные Штаты, уверен экс-командующих ЧФ РФ Владимир Комоедов. Он отметил, что если говорить по-украински, то это просто «брехня», передает “Газета.ру”.

«Врут американцы. Дают они всё. Церэушники, целые отделы существуют, которые курируют. Обладают колоссальными техническими средствами в космосе. Воздушная разведка, морская, космическая. Не верьте, это вруны», – заявил адмирал.

Он пояснил, что у ВСУ нет технических возможностей для того, чтобы взять на прицел российские корабли. В их распоряжении нет самолетов и спутников, поэтому собирать разведывательные данные они не в состоянии. Украинская армия пользует только той информацией, которую предоставляют США и НАТО.