Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов прокомментировал заявление спикера военной администрации Одесской области Сергея Братчука о получении от Соединенных Штатов противокорабельных ракет «Гарпун». Он отметил, что украинские политики, как обычно, лгут, но и недооценивать серьезность данного вооружения не стоит.

По словам адмирала, главным преимуществом «Гарпунов» является способность лететь на минимальной высоте, что затрудняет их обнаружение. Однако на российских кораблях имеются средства, которые мгновенно реагируют на подобные ракеты и могут их сбивать.

Чтобы защититься от ракет Harpoon, необходимо выстроить противоракетный барьер, который поможет обнаруживать боезаряды в минимальные сроки. Кроме того, потребуется нарастить уже имеющееся радиолокационное поле и задействовать средства радиоэлектронной борьбы на кораблях. Все, что для этого нужно, у Черноморского флота имеется, поэтому он сможет сбивать «Гарпуны» сразу после старта.