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Беспилотные аппараты сняли на видео мощный залп термобарическими ракетами, которые всего за секунду накрыли территорию большой площади. Авторы портала Avia.Pro предположили, что БПЛА как раз и наводили огонь реактивной артиллерии.

Сразу после взрывов хорошо заметны куполообразные взрывные волны, указывающие на огромную разрушительную силу снарядов. За огнем и дымом плохо видно, куда именно угодили ракеты, однако эксперты уверены, что удары наносились по артиллерийским позициям противника. Снаряды легли практически впотную друг к другу, что однозначно позволило добиться поставленных целей.

Также специалисты заметили, что после такого удара враг понес серьезный урон не только в живой силе, но и в технике, так как термобарические ракеты выжгли все, что встретилось на их пути.

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