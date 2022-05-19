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Крупномасштабные военные учения, которые НАТО собирается проводить в рамках подготовки боевых действий против России, могут принести Альянсу серьезные проблемы, сообщило издание «1945».

Автор публикации Ставрос Атламазоглу пояснил, что учения будут проходить на территории Швеции, которая вместе с Финляндией намеревается вступать в НАТО. В программе маневров запланирована отработка противолодочных боевых действий, операций по перехвату кораблей, противовоздушной обороны и прочего.

При этом для участия в маневрах приглашена Турция, которая наложила вето на вступление в Альянс Финляндии и Швеции. Атламазоглу, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, считает, что во время учений вполне могут возникнуть разногласия, которые продемонстрируют всему миру, что НАТО не так един, как пытаются представить Вашингтон и Брюссель.

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