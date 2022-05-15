Первый крупный котел на Донбассе захлопнулся. Украинские боевики попытались провести контратаку у населенного пункта Воеводовка, однако после неудачи были вынуждены отойти и тем самым оказались в окружении, рассказал назначенный Киевом «губернатор» Луганской области Сергей Гайдай.

Военный эксперт Александр Ситников прокомментировал это заявление. Он пояснил, что у Северодонецка в котле оказалось более 15 тысяч боевиков ВСУ. Произошло это после установления контроля над Попасной, которая имела для украинской армии большое значение.

Сейчас российские военные могут закрыть котел окончательно и начать продвижение к Бахмуту (ранее – Артемовск), а также к Днепропетровску.

Ситников отметил также, что если информация об окружении получит подтверждение, то котел у Северодонецка станет самым крупным с момента начала спецоперации ВС РФ.