В Сети стал доступен трейлер документального фильма «Чип внутри меня», который повествует о жизни и судьбах людей с имплантами. Премьера запланирована на 1 июня.

Создатели проекта рассказывают подробности сюжета: «В основе картины — пять историй, объединенных одной темой: пока в обществе идет бурная дискуссия об управлении людьми через чипы в головном мозге, Юлия Киселева разыскала пять людей, для которых чип подобного рода — это жизненная необходимость».

Ведущие нейрофизиологи порассуждают о теме чипирования. Они обсудят вопрос, возможно ли, что через чип будет происходить управление сознанием человека. В фильме будут раскрыты истории людей, которые из-за своих физических проблем не могут полноценно жить без импланта. Нейростимуляторы помогают им жить.

Режиссером картины стала Юлия Киселева. Также в съемках приняли участие нейрохирурги Александр Каплан, Алексей Умрюхин и Михаил Лебедев.