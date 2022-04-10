Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий продемонстрировал доказательства очередного военного преступления ВСУ. Соответствующая видеозапись появилась в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Неонацисты открыли огонь по медицинскому автомобилю, который был полностью уничтожен. На записи хорошо слышно, как один из бойцов спрашивает, с крестом машина или нет. На что второй отвечает, что сейчас все можно и нет никакой разницы, есть на автомобиле красный крест или нет.

Видеозапись стала очередным подтверждением жестокости украинских националистических формирований, а также их беспринципности, готовности с легкостью уничтожать и медицинские автомобили, и своих сограждан.