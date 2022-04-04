Кадры из Бучи в Киевской области появились в Сети совсем не случайно. Это очередная попытка Украины втянуть в противостояние Соединенные Штаты и НАТО, уверен американский журналист Майкл Трейси.

По его словам, Киев пользуется тем, что Вашингтон верит любой его военной пропаганде. Новая попытка склонить Североатлантический альянс к вмешательству в конфликт не выделяется тонкостью, так как она совершенно не нужна. Ведь западные эксперты и журналисты моментально принимают на веру все, выданное Украиной и считают его свершившимся фактом.

Налицо манипулятивные действия Киева, уверен Трейси. Вашингтон же вместо того, чтобы проверять информацию, практически помогает распространять украинскую пропаганду. Которая разрабатывается лишь для втягивания Соединенных Штатов и Альянса в боевые действия на Украине.