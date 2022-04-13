Целью Евросоюза является сдерживание спецоперации РФ на Украине, а не провокации и попытки еще больше усилить боевые действия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС предпринимает усилия для того, чтобы конфликт не распространялся вертикально и не требовал применения еще более опасных и смертоносных видов вооружений. Также объединенная Европа стремиться избежать пространственного расширения вооруженного противостояния с выходом за пределы Украины, цитирует слова Борреля РИА Новости.

Ранее Боррель заявлял, что исход конфликта на Украине должен непременно решиться на поле боя. Для этой цели ЕС принял решение выделить дополнительную финансовую помощь Киеву на закупку вооружений в размере 500 миллионов евро. В российском МИД на это заявление ответили, что Евросоюз окончательно отказался от своей миротворческой миссии.