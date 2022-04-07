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Украине нужно больше помощи от Евросоюза, заявил глава европейской демократии Жозеп Боррель. Он подсчитал, что с момента начала спецоперации РФ, объединенная Европа заплатила России в 35 раз больше, чем дала Украине.

Боррель уточнил, что Москва получила от ЕС 35 миллиардов долларов за приобретаемые у нее энергоносители. Киев на протяжении того же времени получил только 1 миллиард военной помощи. Такую ситуацию, по мнению дипломата, следует считать «ненормальной».

Евросоюз, считает Боррель, «в едином порыве» поддерживает Украину только на словах. Однако цифры показывают, что на деле все выглядит совсем по другому.

Напомним, что ранее дипломат отмечал удивительную устойчивость российского рубля перед беспрецедентными санкциями от США и Евросоюза.

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