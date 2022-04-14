Исследования Земли продолжаются учеными и в настоящее время, принося новые открытия. Ученые Университета колледжа Лондона смогли предположить, что сложная жизнь на нашей планете могла зародиться намного раньше, чем считалось ранее.

Такой вывод был сделан после обнаружения экспертами в 2017 году элемента породы на территории канадского Квебека. Было установлено. что возраст этого материала в пределах 3,7-4,2 миллиардов лет. Но главная особенность открытия заключается в том, что на породе были обнаружены небольшие желобки и канавки, оставленные древнейшими бактериями.

Это может говорить о том, что жизнь на Земле могла зародиться через 300 миллионов лет после образования планеты. Эксперты называют это открытие чрезвычайно важным. Оно обозначает, что для зарождения жизни нужно всего несколько сотен лет. Все это говорит о том, что и на других планетах может зародиться жизнь.