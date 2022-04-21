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Журналисты газеты Bild нашли оригинальный способ, как можно избавиться от российской «энергетической зависимости». Для этого немцам нужно просто реже мыться и вообще отказаться от мыла.

В публикации отмечено: «Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек».

Такой способ прокомментировала дерматолог Яэли Адлер. Она заявила, что редкое мытье даже полезно полезно для кожи. Дерматолог говорит о том, что уже после трех недель без воды и мыла все неприятные запахи исчезнут, так как кожа начнет “самоочищение”.

Яэли Адлер рекомендует просто смывать грязь чистой водой без использования моющих средств. Пот способен растворяться в воде, чтобы от него избавиться, нужно просто немного смочить тело. Журналисты подвели итог: «Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте».

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