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Украинские танки, размещенные между жилыми домами в Мариуполе, неоднократно открывали огонь даже тогда, когда российских войск не было в городе. Об этом рассказала одна из местных жительниц.

В настоящий момент девушка находится в госпитале и делится своими воспоминаниями о событиях в Мариуполе. Она сообщила, что украинские военные палили из танков наугад, что сильно пугало гражданское население. Люди просто не могли понять, по кому ВСУ постоянно стреляет.

Также они регулярно открывали огонь из минометов, неоднократно попадая в жилые дома. Еще до прихода войск РФ националистам «Азова» (запрещен в России), было все равно, куда и по кому палить. Также военные убивали мирных жителей и своих же бойцов, высказывающих намерение сдаться в плен, а также выгоняли людей из бомбоубежищ и специально гнали их по заминированным улицам.

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