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Жители освобожденной Волновахи не верят в то, что российские военные могли причинить вред населению города Буча в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство уверены, что это очередная провокация против России. Одна из жительниц населенного пункта отметила, что сейчас нельзя верить ни во что, пока лично не увидишь.

Ранее украинские СМИ распространили видеозапись, которую якобы сняли в городе Буча Киевской области. На кадрах видно, что по обочинам дороги лежат тела погибших. Многие пользователи сразу же обратили внимание на то, что на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Некоторые пользователи отметили, что “погибшие” шевелятся. один из убитых даже поменял положение.

В Минобороны РФ отметили, что опубликованные Киевом фотографии и видео являются “очередной провокацией”. В ведомстве отметили, что за время нахождения российских военных в населенном пункте никто из мирных жителей не пострадал.

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