Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Населенный пункт Снигиревка в Николаевской области каждый день обстреливается украинскими войсками. Для этой цели они используют кассетные боеприпасы, начиненные дротиками, рассказали жители города корреспонденту издания «Известия»,

По их словам, уже два месяца город сидит без воды. Кроме того, нет продовольствия, поэтому многие давно исчерпали запасы и уповают только на помощь российских военнослужащих.

Власти населенного пункта сбежали неизвестно куда все те же два месяца назад, когда к городу подошли ВС РФ. С тех пор о них никто ничего не слышал. Губернатор Николаевской области Виталий Ким несколько раз упоминал Снигиревку, заявляя, что в городе все хорошо и никаких проблем нет, хотя на самом деле это совсем не так.

Вам может понравиться

В Херсоне прогремело несколько взрывов в центре города

В Сети появились первые видеозаписи и фото ударов ВСУ по Херсону. Всего было выпущено три ракеты, две из которых перехватила ПВО, сообщает РЕН ТВ. Уже известно, что целями ударов была

Россия будет опровергать все фейки о спецоперации на Украине

С момента начала Россией спецоперации на Украине по освобождению Донбасса появилась масса фейков, которые порочат честь российских военнослужащих. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что Россия

AliExpress временно перестал принимать платежи с российских карт

Россияне столкнулись со сложностями при оплате своих товаров на AliExpress. Пользователи жалуются, что платежи с российских карт не проходят. Причём это касается как карт банков, которые попали под антироссийские санкции,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |