Населенный пункт Снигиревка в Николаевской области каждый день обстреливается украинскими войсками. Для этой цели они используют кассетные боеприпасы, начиненные дротиками, рассказали жители города корреспонденту издания «Известия»,

По их словам, уже два месяца город сидит без воды. Кроме того, нет продовольствия, поэтому многие давно исчерпали запасы и уповают только на помощь российских военнослужащих.

Власти населенного пункта сбежали неизвестно куда все те же два месяца назад, когда к городу подошли ВС РФ. С тех пор о них никто ничего не слышал. Губернатор Николаевской области Виталий Ким несколько раз упоминал Снигиревку, заявляя, что в городе все хорошо и никаких проблем нет, хотя на самом деле это совсем не так.