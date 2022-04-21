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Российские санкции, введенные странами Запада и США, негативно отражаются на росте цен на энергоносители в Европе. Жители Греции уже начали жаловаться на то, что оказались в невыносимой ситуации. Подробности передает РИА Новости.

По мнению экономиста Манолиса Мпернидакиса, большинство потребителей сейчас окажутся в очень непростой ситуации. В особой зоне риска находятся те граждане страны, у которых низкие доходы. Эксперт отметил: «Многим людям, возможно, придется сократить основные расходы, чтобы сбалансировать свой месячный семейный бюджет».

По словам эксперта, рост цен в первую очередь отразится на энергетическом секторе. Если Запад так и продолжит вводить новые санкции, то положение только ухудшится. Манолис Мпернидакис отметил, что уже и сейчас многие греки стараются не пользоваться личными автомобилями, хотя уже начался пасхальный сезон. Люди стали на всем экономить.

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