читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители столицы Германии все больше опасаются отключения отопительных систем из-за возможного прекращения поставок газа из России. Их страхи усилились после введения властями ФРГ режима раннего предупреждения чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости.

«Я не могу это представить. Людям нужно тепло в домах, особенно тем, у кого есть дети. Но как держать обогреватель включенным с учетом нынешних цен, я не представляю», – пожаловалась жительница Берлина в социальных сетях.

Немцы отлично понимают, что при высоком уровне цен на электричество и отсутствии поставок газа согреться в собственных домах у них не получится. Поэтому они паникуют, опасаясь отключения централизованных систем отопления.

Кроме того, прекращение поставок газа из РФ поставит на грань вымирания целый ряд предприятий, работающих в бумажной, химической, сталелитейной и других сферах.

Напомним, что Германия и Австрия, которые ввели режим раннего предупреждения ЧС, заявляют лишь о мониторинге расхода газа на первом этапе. На втором возможен переход к нормированию расхода топлива.

Вам может понравиться

Австрия ввела в действие режим раннего предупреждения ЧС из-за возможного прекращения поставок газа

Австрия готовится к возможному прекращению поставок газа из России, рассказал местный телеканал Puls24. Журналисты пояснили, что власти страны, которые координируют свои действия с компанией-оператором E-Control, объявили об активации режима раннего

Кедми призвал Россию отказаться от мирного соглашения с Украиной

Ни одно ранее подписанное с участием России соглашение не соблюдалось, поэтому Москве не стоит идти на заключение мирного договора с Киевом, уверен политолог Яков Кедми. Опыт показывает, отметил эксперт, что

Россиян лишили возможности жить в Турции

Турецкое правительство вводит новые правила получения ВНЖ, из-за которых у россиян пропадает возможность проживать в Турции. Теперь российским гражданам, которые хотят приехать в Турцию на срок более 90 дней, должны
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – снег, до -0 °C | Королев: погода, 1 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 1 апреля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 1 апреля – пасмурно, до 22 °C |