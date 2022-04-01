Жители столицы Германии все больше опасаются отключения отопительных систем из-за возможного прекращения поставок газа из России. Их страхи усилились после введения властями ФРГ режима раннего предупреждения чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости.

«Я не могу это представить. Людям нужно тепло в домах, особенно тем, у кого есть дети. Но как держать обогреватель включенным с учетом нынешних цен, я не представляю», – пожаловалась жительница Берлина в социальных сетях.

Немцы отлично понимают, что при высоком уровне цен на электричество и отсутствии поставок газа согреться в собственных домах у них не получится. Поэтому они паникуют, опасаясь отключения централизованных систем отопления.

Кроме того, прекращение поставок газа из РФ поставит на грань вымирания целый ряд предприятий, работающих в бумажной, химической, сталелитейной и других сферах.

Напомним, что Германия и Австрия, которые ввели режим раннего предупреждения ЧС, заявляют лишь о мониторинге расхода газа на первом этапе. На втором возможен переход к нормированию расхода топлива.