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Большинство жителей населенного пункта Счастье рады, что город оказался под контролем Луганской народной республики. Один из них по имени Владимир рассказал, что одна из причин – это возможность остановить украинизацию населения, которая осуществлялась силой.

Он пояснил, что в Счастье живут в основном русские, которым совершенно был не нужен украинский язык. При этом киевский режим настаивал на своем, проводил насильственную украинизацию, внедряя «мову» в детские сады, школы, государственные учреждения.

«Меня родители назвали Владимир, и я никогда не был “Володимир”. Я с детства знаю, что имена на другие языки не переводятся. Если он Борис Джонсон, то он и есть Борис Джонсон», – рассказал житель города Счастье агентству РИА Новости.

Он также отметил, что работает в Курске и имеет российский паспорт, который получил задолго до спецоперации ВС РФ на Донбассе. Из-за этого он несколько лет не мог приехать в Счастье, так как всегда возникали сложности. Сейчас подобных проблем не возникнет.

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