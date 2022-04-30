Жены боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России) Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка в стиле движения Black Lives Matter обратились к Западу и заявили, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» необходимо спасать не только гражданское население Мариуполя.

Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк отметили, что «жизни украинских военных тоже имеют значение». Они призвали спасти всех националистов, которые сейчас находятся на «Азовстали», а не только тех, кто получил ранение.

Одна из женщин заявила, что не видит никакого смысла для боевиков сдаваться в плен, так как они будут подвергнуты суду. При этом она как-то упустила из виду, что этот самый суд будет справедливым, так как националисты «Азова» виновны во множестве военных преступлений. Также она не сказала ни слова о том, что ВСУ тоже не особо торопятся освобождать пленных ополченцев Народной милиции ДНР и ЛНР.