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Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием, действуют в собственных интересах. Они нашли хороший способ утилизировать морально и физически устаревшие боевые системы, а также проводить испытания новых, уверен военный эксперт Юрий Жданов.

Вашингтон и его союзники регулярно заявляют о своей солидарности с Украиной, о готовности оказать военную помощь, цитирует аналитика издание «Московский комсомолец». Однако на деле они лишь преследуют свои интересы, игнорируя проблемы Киева.

Еще одна причина, по которой оружие непрерывным потоком идет на Украину – это желание США растянуть вооруженное противостояние по времени. Однако ранее сообщалось, что такие объемы помощи Киеву постепенно истощают запасы вооружений в странах Североатлантического альянса.

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