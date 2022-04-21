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НАТО с самого начала российской спецоперации на Украине принимает активное участие в конфликте. При этом его представители неоднократно заявляли, что Альянс не намерен вмешиваться в ситуацию, рассказал военный эксперт Владимир Жарихин.

Он пояснил, что на Украине сейчас действуют натовские офицеры и солдаты, которые выполняют функции наводчиков либо инструкторов. Также против России воюют иностранные наемники, представляющие страны Североатлантического альянса.

«Если отвечать на прямой вопрос, участвуют ли силы НАТО в украинском конфликте, можно сказать “нет”. Но если спросить, участвуют ли там вооруженные граждане стран НАТО, можно ответить “да”», – заявил политолог.

Он также напомнил, что США и их союзники по НАТО еще до начала спецоперации РФ накачивали Украину оружием и продолжают делать это сейчас. Подобные шаги также вполне можно назвать вмешательством в конфликт.

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