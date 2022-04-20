Президент Украины Владимир Зеленский должен совершить мужественный поступок и обменять себя на боевиков, которые сидят в «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Подробности передает “Царьград“.

По словам Шеремета, Зеленский воспринимает всю ситуацию на Украине как кино. Он посылает на верную смерть чужих отцов и сыновей, а сам не осознает серьезности происходящего. Депутат заявил, что главе украинского государства нужно уже начать вести себя достойно. Зеленский не понимает, что второго дубля у этого “кино” не будет.

Шеремет отметил, что Зеленский отвез всю свою семью за границу, а сам сидит и переживает за «Азовсталь» в Мариуполе. Жизнь боевиков и наемников для него важнее, чем жизнь украинских солдат.