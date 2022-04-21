Командование ВСУ отлично понимает необходимость в деблокаде Мариуполя, однако сделать ничего не может, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что для этого украинским войскам пришлось бы пройти более 120 километров по голой степи под огнем российской техники, передает портал “Военное обозрение”.

Напомним, что уже через 2 недели после начала спецоперации РФ националисты из Мариуполя начали настойчиво требовать от командования ВСУ деблокировать город. Сейчас требования постепенно преобразуются в мольбы, так как оставшиеся на комбинате «Азовсталь» подразделения понимают свои плачевные перспективы.

Зеленский уже несколько раз заявлял, что деблокада Мариуполя не представляется возможным. Чтобы ее осуществить, войска должны идти по открытой местности, что в условиях полного превосходства ВКС РФ в воздухе, а также наличия в распоряжении российских военных современной технике равносильно самоубийству.