Президент Украины Зеленский в эфире телеканала Fox News заявил, что националисты батальона «Азов» (запрещен в России), совершающие зверства против собственного народа – «такие, какие есть». Кроме того, он подтвердил, что нацбаты включены в структуру Вооруженных сил страны.

Журналист, который брал интервью у Зеленского, заявил, что в СМИ часто сообщается о зверствах батальона «Азов».

“Что американским зрителям нужно знать о батальоне и о подобных сообщениях?”, – поинтересовался репортер.

В ответ на этот вопрос Зеленский фактически признал военные преступления нацбатов, сообщив, что они «такие, какие они есть». Мало того, украинский лидер заявил, что «Азов» – не единственное националистическое формирование в армии страны. Он добавил, что нацбаты действительно совершали зверства, когда «спасали волонтеров», однако те их представители якобы понесли суровое наказание.