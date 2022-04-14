Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном своем видеообращении к Западу снова потребовал больше оружия. Причем сделал это на английском языке, пишет издание «Русская весна».

На этот раз в официальном телеграм-канале Зеленский назвал, какие виды вооружений нужны Украине. В его списке оказались истребители, зенитно-ракетные комплексы С-300, «Бук» либо ЗРК производства США, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», 155-миллиметровые артиллерийские установки и 152-миллиметровые снаряды.

Кроме того, Зеленский потребовал танки и бронетранспортеры. Из видеообращения становится понятным, что ВСУ срочно необходимо тяжелое и мощное вооружение.

Напомним, что ранее о расширении поставок боевых систем на Украину заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он сообщил, что оружие будет поставляться из запасов партнеров Лондона, а также приобретаться в счет средств, которые выделены из бюджета на военную помощь Киеву.

Вам может понравиться

DT: жители Великобритании закупаются продуктами впрок

Антироссийские санкции ударяют по населению стран, которые их вводят. Так, на фоне роста цен в Великобритании, жители страны начали закупаться некоторыми товарами впрок. Об этом пишет The Daily Telegraph. Издание

На Госуслугах может появиться книга жалоб

Минцифры и Роспотребнадзор проработают предложение создать на базе сервиса Госуслуги книгу жалоб и предложений. С такой идеей выступил предприниматель и блогер Артемий Лебедев. По его словам, современные условия требуют отказаться

Власти России выделят субсидии на поддержку авиакомпаний

Правительство России подготовило комплекс мер для поддержки авиаперевозчиков. Их доходы существенно снизились после того, как западные страны начали вводить против России санкции из-за специальной военной операции на Украине. Вопрос о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 14 апреля – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 14 апреля – ясно, до 2 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 4 °C |