Президент Украины Владимир Зеленский в очередном своем видеообращении к Западу снова потребовал больше оружия. Причем сделал это на английском языке, пишет издание «Русская весна».

На этот раз в официальном телеграм-канале Зеленский назвал, какие виды вооружений нужны Украине. В его списке оказались истребители, зенитно-ракетные комплексы С-300, «Бук» либо ЗРК производства США, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», 155-миллиметровые артиллерийские установки и 152-миллиметровые снаряды.

Кроме того, Зеленский потребовал танки и бронетранспортеры. Из видеообращения становится понятным, что ВСУ срочно необходимо тяжелое и мощное вооружение.

Напомним, что ранее о расширении поставок боевых систем на Украину заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он сообщил, что оружие будет поставляться из запасов партнеров Лондона, а также приобретаться в счет средств, которые выделены из бюджета на военную помощь Киеву.