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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Мариуполь с «десятью Бородянками» по масштабам разрушений, а также потребовал у российских войск немедленно покинуть город.

В противном случае украинский лидер грозит прекратить переговоры между делегациями Киева и Москвы о заключении мирного соглашения. Заявление Зеленского опубликовали все местные СМИ.

Президент Украины также пригрозил остановить переговоры, если боевики «Азова» (националистический батальон, запрещенный в России) оставшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе без пищи, боеприпасов и воды, будут уничтожены.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что Зеленский – не более, чем марионетка, поэтому к его высказываниям давно никто не относится всерьез. Российские ВС продолжат боевые действия и зачистку Мариуполя до полного освобождения города, несмотря на недовольство украинского лидера.

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